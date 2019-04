Attaques contre des lieux de culte : le chef de l’ONU appelle à lutter contre l’intolérance et la haine

« Ces incidents sont devenus trop familiers : des musulmans abattus dans des mosquées, leurs sites religieux vandalisés ; des juifs assassinés dans des synagogues, leurs pierres tombales souillées de croix gammées ; des chrétiens tués pendant la prière, leurs églises souvent incendiées », a déploré M. Guterres dans une déclaration à la presse.

« Les lieux de culte, au lieu des lieux de refuge qu'ils devraient être, sont devenus des cibles », a-t-il dénoncé.

Au-delà de ces meurtres, le chef de l’ONU a dénoncé « une rhétorique répugnante : la xénophobie qui vise non seulement les groupes religieux, mais aussi les migrants, les minorités et les réfugiés ; les affirmations de suprématie blanche ; une résurgence de l'idéologie néonazie ; le venin dirigé contre quiconque est considéré comme ‘l'autre’ ».

Le Secrétaire général a noté que « certaines parties d'Internet sont en train de devenir un foyer de haine, à mesure que des racistes partageant les mêmes idées se retrouvent en ligne, et que des plates-formes servent à attiser et à permettre à la haine de devenir virale ».

Dans ce contexte, M. Guterres s’est dit profondément préoccupé « par le fait que nous arrivons à un moment crucial dans la lutte contre la haine et l'extrémisme ».

C’est pour cette raison qu’il a lancé deux projets. Il a demandé à son Conseiller spécial sur la prévention du génocide, Adama Dieng, d’élaborer un plan d’action visant à mobiliser le système des Nations Unies pour lutter contre les discours de haine.

Il a en outre demandé à son Haut-Représentant pour l'Alliance des civilisations, Angel Moratinos, d’étudier comment les Nations Unies peuvent contribuer à assurer la sécurité des sanctuaires religieux.

« Le monde doit prendre des mesures pour éliminer l'antisémitisme, la haine antimusulmans, la persécution des chrétiens et toutes les autres formes de racisme, de xénophobie, de discrimination et d'incitation à la haine », a souligné M. Guterres.

« La haine est une menace pour tout le monde - et donc c'est un travail pour tout le monde. Les responsables politiques et religieux ont la responsabilité particulière de promouvoir la coexistence pacifique. Je compte sur le ferme soutien des gouvernements, de la société civile et d'autres partenaires pour travailler ensemble à la défense des valeurs qui nous unissent en une seule famille humaine », a-t-il conclu.