L’ONU condamne l’attaque contre une synagogue en Californie et appelle à l’union contre la haine

Samedi matin, un homme est entré dans la synagogue Chabad de la ville de Poway (50.000 habitants) et a ouvert le feu sur les fidèles qui célébraient le dernier jour des festivités de la Pâque juive. Une femme a été tuée et trois personnes blessées, dont un rabbin.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s’est dit « profondément troublé » par cette attaque.

« Nous devons tous être unis contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine. Mes pensées vont aux familles des victimes et à la communauté juive du monde entier », a dit M. Guterres dans un tweet publié dans la nuit de samedi à dimanche.

Le Haut-Représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), Miguel Moratinos, a fermement condamné un « crime haineux ».

« Le Haut-Représentant répète que de telles attaques lâches ne se limitent pas à une religion, un pays ou une ethnie », a indiqué son bureau dans un communiqué rendu public dimanche matin.

M. Moratinos a souligné que la vague de violence contre les lieux de culte ciblant des citoyens innocents et pacifiques ne doit pas entraver les efforts pour lutter contre la haine, l'antisémitisme, l'islamophobie et toutes les formes de discrimination. Le chef de l’UNAOC promet de continuer à travailler à l'élaboration de son plan d'action pour la sauvegarde des sites religieux « afin de garantir que les fidèles puissent observer leurs rituels dans un esprit de paix et de compassion ».

Au nom de l'UNAOC, M. Moratinos a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille de la victime et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés.