L'Union européenne et les Nations Unies renforcent leur partenariat dans la lutte contre le terrorisme

« Le deuxième Dialogue des dirigeants sur la lutte contre le terrorisme a favorisé un nouvel esprit de collaboration pratique visant à renforcer les efforts de coordination multilatérale dans la lutte contre le terrorisme et la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, afin d'avoir plus d'impact sur le terrain », a déclaré Vladimir Voronkov, chef du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme.

Le cadre de coopération ONU-UE pour la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent encourage la coopération dans ce domaine en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, ainsi que l'élaboration de plans d'action nationaux et régionaux favorisant l'engagement des jeunes et les perspectives de genre.

Signé à l'occasion du deuxième Dialogue politique de haut niveau UE-ONU sur la lutte contre le terrorisme, tenu mercedi à New York, le cadre traite aussi de l'aide aux victimes du terrorisme et de l'évolution de la menace que représentent les combattants terroristes étrangers grâce à la mise en place de systèmes avancés d'information sur les passagers/dossiers passagers (IPV/DP) et de lignes directrices sur la réhabilitation et la réintégration des délinquants terroristes.

« Lutter efficacement contre le terrorisme et le prévenir est et reste une priorité commune de l'Union européenne et des Nations Unies. Grâce à une réponse multilatérale commune et efficace, nous intensifierons notre coopération pour améliorer la sécurité des citoyens en Europe et dans le monde, tout en renforçant le respect des droits de l'homme et l'État de droit », a déclaré de son côté Pedro Serrano, Secrétaire général adjoint pour la politique de sécurité et de défense commune au Service européen pour l'action extérieure.

Les discussions qui ont eu lieu dans le cadre du Dialogue politique entre l'UE et l'ONU ont reflété les priorités définies dans le cadre, en se concentrant sur des domaines d'intérêt commun tels que la gestion de la sécurité des frontières, la lutte contre le financement du terrorisme et les discours terroristes et le soutien aux victimes du terrorisme.

Les questions relatives aux combattants terroristes étrangers, y compris les femmes et les enfants, ont été examinées, ainsi que les efforts d'engagement régional au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au Sahel et en Asie centrale et du Sud-est.

Le Dialogue était coorganisé par Vladimir Voronkov et Pedro Serrano, avec la participation de Gilles de Kerchove, Coordinateur de la lutte antiterroriste de l'Union européenne, et de représentants de la Commission européenne.

M. Voronkov a dirigé une délégation regroupant 22 entités du Pacte mondial de coordination de la lutte contre le terrorisme, comprenant des représentants de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, du Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique, du Bureau des affaires de désarmement (UNODA), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et de l’Organisation de Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).