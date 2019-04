Les technologies sont l'un des outils les plus puissants pour autonomiser les femmes et les jeunes filles (ONU)

« La technologie est l'un des outils les plus puissants à notre disposition pour autonomiser les femmes et les jeunes filles. Une carrière dans le secteur des TIC donne aux jeunes filles la chance d'être au cœur du secteur le plus dynamique et le plus passionnant au monde », a déclaré la Directrice du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT (BDT), Doreen Bogdan-Martin, à l’occasion de la Journée.

« Parallèlement, il faut, dans le secteur des TIC, que les femmes jouent un rôle égal à celui des hommes dans la création, la conception et l'élaboration des dispositifs et des plates-formes que nos modes de vie rendent de plus en plus indispensables », a ajouté Mme Bogdan-Martin, qui dirige l'initiative mondiale sur la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC.

UNDP/Danielle Villasana Les technologies numériques de la santé, accessibles via les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs, peuvent améliorer la santé de la population

Secteur dynamique en expansion

L’UIT souligne que les élèves ont désormais tout intérêt à avoir des compétences numériques avancées. Au cours des dix prochaines années, plus de deux millions d'emplois dans le secteur des technologies ne pourront pas être pourvus, faute de spécialistes du numérique.

Les jeunes filles et les jeunes femmes qui apprennent le codage, le développement d'applications et l'informatique seront bien placées pour faire carrière dans ce secteur en expansion.

Les compétences numériques permettraient également aux jeunes filles qualifiées d'avoir un avantage dans un marché du travail concurrentiel, d'obtenir un salaire plus élevé et d'améliorer leur mobilité professionnelle.

ONU Femmes/Gaganjit Singh Des étudiantes d'un institut au Pakistan. Photo: Visual News Associates/Banque mondiale; Une coopérative de femmes rurales en Guinée. Photo: ONU Femmes/Joe Saade; Des femmes entrepreneurs au Liban. Photo: ONU Femmes/Joe Saade; Femmes et technologie. Photo: ONU Femmes/Gaganjit Singh

Moteur de croissance économique et de développement

Cette année, l'UIT met l’accent sur l’Afrique en célébrant la Journée au siège de la Commission de l'Union africaine, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

L’agence cherche ainsi à mettre en exergue les innombrables possibilités de tirer parti des TIC pour stimuler la croissance économique et le développement, notamment en vue de la réalisation des 17 Objectifs de développement durable.

L'Afrique présente non seulement le taux de pénétration de l'Internet le plus faible, mais est la région du monde où la fracture numérique entre les hommes et les femmes est la plus marquée, avec seulement 18,6% de femmes utilisant l'Internet contre 24,9% des hommes.

La manifestation de l'UIT accueille plusieurs orateurs éminents, près de 260 écolières d'Addis-Abeba et de divers pays du continent africain, ainsi que Betty G, l'une des jeunes étoiles montantes dans le monde de la musique en Afrique.

La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est célébrée tous les ans le quatrième jeudi d'avril. Plus de 357.000 jeunes filles et jeunes femmes ont pris part à plus de 11.100 événements célébrant la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC dans 171 pays.