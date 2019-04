Publication d'une nouvelle classification pour renforcer les alertes en cas de crise alimentaire (FAO)

Après des consultations approfondies, les experts en sécurité alimentaire et nutritionnelle de 15 organisations ont publié de nouvelles directives mondiales qui vont permettre d’affiner l’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition, notamment dans les zones où l’accès humanitaire est limité ou inexistant, a annoncé jeudi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).