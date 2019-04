RDC : l’aide du PAM est vitale pour briser la chaîne de transmission du virus Ebola 

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) est aux prises avec la deuxième plus grande épidémie d'Ebola de son histoire, le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que les ressources nécessaires pour soutenir son travail ne suivent pas le rythme de l'augmentation récente de la transmission et le risque potentiel de propagation du virus dans d'autres régions de la RDC et dans les pays voisins.