Ebola en RDC : l’ONU condamne l’attaque contre l’hôpital de Butembo qui a tué un médecin

« Aujourd'hui, le Dr Richard Valery Mouzoko Mouzoko Kiboung, un épidémiologiste déployé par l'OMS en réponse à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a été tué dans une attaque contre l'hôpital universitaire de Butembo. Deux autres personnes ont été blessées lors de l'attaque, mais on pense qu'elles sont dans un état stable », a informé vendredi le Directeur général de l'OMS dans un communiqué.

L’attaque est « un rappel tragique » des risques que les agents de santé prennent chaque jour pour protéger la vie et la santé des autres.

« Nous sommes indignés par cette attaque : les agents de santé et les établissements de santé ne doivent jamais être pris pour cibles », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’OMS évalue la situation « afin d'assurer la sécurité de tous les patients, du personnel de santé et des intervenants d'Ebola », tout en restant « déterminée à continuer à soutenir le ministère de la Santé de la RDC pour mettre fin à l’épidémie « le plus rapidement possible ».

Traduire les auteurs en justice, poursuivre la réponse à l'épidémie d'Ebola

Le Secrétaire général des Nations Unies a pour sa part condamné l’attaque et appelé les autorités congolaises à « ne ménager aucun effort » pour identifier et traduire rapidement les auteurs en justice.

Dans une déclaration, António Guterres a réitéré la « détermination du système des Nations Unies à poursuivre ses activités en appui aux autorités congolaises en vue d'enrayer l'épidémie d'Ebola » qui sévit dans le pays.

Le chef de l'ONU et le Directeur de l'OMS ont exprimé leur solidarité avec le peuple et le Gouvernement congolais. Ils ont fait part de leurs profondes condoléances à la famille de la victime et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« Quelle triste journée ! Quelle tragédie ! Je suis tellement dévastée après avoir parlé à la veuve du Dr Richard Muokozo, et j'ai appris que Richard avait laissé 4 très jeunes enfants (de 6 à 12 ans) derrière lui. La famille ne sera plus la même. Une famille qui a payé cher pour sauver les autres de #Ebola ! », a déploré le Dr Tedros dans un tweet.

« Nous pleurons avec sa famille et ses amis en ces temps difficiles », a conclu le Directeur de l’OMS.