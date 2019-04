Soudan du Sud : 6.000 enfants réunis avec leur famille, des milliers restent séparés (UNICEF)

« Nyandor, 17 ans, et ses quatre frères et sœurs ont été réunis avec leur parents mardi à Bentiu. Elle était le 6.000ème enfant à être réunifié », ont précisé les humanitaires dans un communiqué conjoint.

Les cinq frères et sœurs avaient été séparés de leur mère et de leur père lors d'une attaque armée à Bor, en 2014. Au milieu du chaos, la famille avait couru dans différentes directions et ne s'était plus revue depuis. La famille a été réunie mardi après d'intenses recherches par des employés de Save the Children.

« Ce fut un moment émouvant pour toutes les personnes impliquées », a déclaré Arshad Malik, Directeur de pays par intérim pour Save the Children International Soudan du Sud. « C'était l'ululation, les larmes et les chants de bonheur. Voir le bonheur sur leurs visages après avoir tant enduré nous remplit d'espoir. On ne s'arrêtera pas tant que tous les enfants séparés ne seront pas rentrés chez eux ».

Selon les humanitaires, il s'agit d'une étape clef pour le Programme de recherche et de réunification des familles au Soudan du Sud, depuis la première réunification de 420 enfants en 2014.

Une jeune fille se tient debout avec son conteneur d'eau sur une dune dans le camp de protection des civils de Bentiu, au Soudan du Sud, le 20 octobre 2016. Crédit: UNICEF / UN043942 / Holt

Des milliers d’enfants sud-soudanais demeurent séparés

Les près de cinq années de conflit au Soudan du Sud et le déracinement quatre millions de personnes à travers le pays ont provoqué la séparation de milliers d’enfants dans le pays. Près de 8.000 enfants sud-soudanais sont toujours portés disparus ou séparés. Ils ont un besoin urgent de retrouver leur famille.

Les enfants séparés et non accompagnés sont plus exposés à la violence, aux mauvais traitements et à l'exploitation, ce qui fait de leur retour chez leurs parents une priorité urgente pour l'UNICEF, Save the Children et leurs partenaires.

Selon l’UNICEF, l'accord de paix signé en septembre 2018 a incité les réfugiés des pays voisins à rentrer au Soudan du Sud et leur a permis d'accéder à des zones auparavant inaccessibles.

« Si la paix se maintient, cela peut être l'occasion d'accélérer la recherche et la réunification des familles, si un financement adéquat est assuré pour le programme », ont expliqué les humanitaires.

La recherche des familles demeure toutefois une activité à forte intensité de main-d'œuvre en raison de l'accès limité aux routes, à la téléphonie mobile et à la connectivité d’internet au Soudan du Sud.

Le programme est ainsi fortement tributaire des travailleurs sociaux qui parcourent de longues distances à pied et qui frappent aux portes pour retrouver les enfants et leurs parents.

« Malgré toutes les difficultés, nous voyons presque chaque semaine un ou plusieurs enfants ramenés dans leur famille. C'est en grande partie grâce à tous les partenaires de recherche et de réunification des familles au Soudan du Sud », a déclaré le Représentant de l'UNICEF au Soudan du Sud, Mohamed Ag Ayoya. « Pour ramener le reste des enfants chez eux, nous avons besoin de partenariats solides et du soutien de la communauté internationale ».