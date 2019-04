VaccinesWork : l'UNICEF lance une campagne de sensibilisation sur l’importance des vaccins

Lancée dans la perspective de la Semaine mondiale de la vaccination (24-30 avril), la campagne s’appuie sur les médias sociaux pour montrer que la plupart des parents font confiance aux vaccins pour protéger leurs enfants et expliquer qu'ensemble, les communautés peuvent protéger tout le monde grâce à la vaccination.

« Aujourd'hui, neuf enfants sur dix sont vaccinés, mais nous ne pouvons laisser personne de côté. Nous devons vacciner tous les enfants avec des vaccins vitaux », a déclaré dans un communiqué la chanteuse béninoise Angélique Kidjo qui est également Ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF.

Les vaccins sauvent jusqu'à 3 millions de vies chaque année, protégeant les enfants contre des maladies potentiellement mortelles et hautement infectieuses comme la rougeole, la pneumonie, le choléra et la diphtérie. Grâce aux vaccins, le nombre de personnes mortes de la rougeole a diminué entre 2000 et 2017 et la polio est sur le point d'être éradiquée. Les vaccins sont l'un des outils de santé les plus rentables jamais inventés - un dollar dépensé pour la vaccination des enfants permet d’économiser 44 dollars en terme de soins.

« Les vaccins sont sûrs et sauvent des vies. Cette campagne est l'occasion de montrer au monde que les médias sociaux peuvent être une force puissante de changement et fournir aux parents des informations fiables sur les vaccins », a déclaré Robin Nandy, responsable de la vaccination de l'UNICEF.

Association avec la Fondation Bill & Melinda Gates, l'OMS et Gavi

Cette année, l'UNICEF s'associe à la Fondation Bill & Melinda Gates, à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à Gavi – l’Alliance mondiale pour les vaccins, pour sensibiliser davantage de parents aux bienfaits de la vaccination pour s'assurer que tous les enfants reçoivent les vaccins qui leur sauveront la vie.

La Fondation Bill & Melinda Gates versera 1 dollar à l'UNICEF pour chaque message utilisant le hashtag #VaccinesWork qui sera aimé ou partagé sur les médias sociaux en avril. La contribution de la Fondation s’élèvera jusqu'à un million de dollars.

« Jamais autant d'enfants n’ont été vaccinés qu’aujourd’hui », a déclaré Violaine Mitchell, Directrice par intérim de la distribution des vaccins à la Fondation Bill & Melinda Gates. « Nous sommes ravis de travailler avec l'UNICEF et tous les partenaires mondiaux et nationaux du monde entier qui travaillent sans relâche pour faire en sorte que tous les enfants, en particulier ceux des pays les plus pauvres du monde, puissent être protégés contre les maladies infectieuses potentiellement mortelles », a-t-elle ajouté.

Malgré les bienfaits des vaccins, on estime que 1,5 million d'enfants sont morts de maladies évitables par la vaccination en 2017. Bien que cela soit souvent dû au manque d'accès aux vaccins, dans certains pays, les familles retardent ou refusent de vacciner leurs enfants en raison d’un manque d’intérêt ou d’un scepticisme quant aux vaccins. Des attitudes qui se sont traduites par plusieurs flambées épidémiques, dont une de rougeole notamment dans les pays à revenu élevé. Le doute sur l’utilité et l’efficacité des vaccins relayé sur les médias sociaux est l'un des facteurs à l'origine de cette tendance.

La pièce maîtresse de la campagne de sensibilisation de l'UNICEF est un film d'animation de 60 secondes, intitulé « Dangers », qui repose sur l'idée que les enfants, par leur nature même, sont de petits casse-cou qui se mettent constamment en danger. La vidéo explique que les parents ne peuvent pas prévenir tous les dangers auxquels leurs enfants sont exposés mais que les vaccins peuvent les aider dans ce sens.