Iran : le HCR intensifie son soutien aux communautés touchées par les inondations

Un avion transportant des articles de secours provenant d’un entrepôt du HCR à Dubaï a atterri la semaine dernière à Téhéran et l’aide d’urgence issue de stocks disponibles dans le pays a aussi été remise aux autorités, a précisé le HCR dans un communiqué de presse.

Depuis le 19 mars, de fortes précipitations et des inondations ont frappé 24 des 31 provinces d’Iran, touchant 10 millions de personnes, dont un million de réfugiés et de ressortissants étrangers. 78 personnes ont perdu la vie et plus de 1.000 auraient été blessées. Les inondations ont laissé plus de deux millions de personnes dans le besoin pressant d’une aide humanitaire, y compris des réfugiés. Selon les estimations gouvernementales, 500.000 personnes seraient en situation de déplacement.

« Les efforts du HCR sont solidaires de l’Iran et de son peuple qui accueille des millions de réfugiés depuis quarante ans », a déclaré Indrika Ratwatte, Directeur du HCR pour l’Asie et le Pacifique. « L’Iran a un grand besoin de soutien international ».

L’assistance du HCR comprend des tentes familiales, des matelas, des couvertures et des ustensiles de cuisine.

Actuellement, plus de 100.000 personnes se trouvent dans des abris temporaires d’urgence et des milliers de maisons ont été partiellement endommagées ou totalement détruites.

Six provinces de l’ouest de l’Iran sont toujours en état d’urgence : il s’agit de l’Ilam, du Kermanshah, du Lorestan, du Khouzistan, de Kohgiluyeh et Buyer Ahmad, ainsi que du Chaharmahaal et Bakhtiari. Dans ces régions, on craint que des milliers de réfugiés, vivant parmi les communautés locales, aient également été affectés.

De nouvelles pluies diluviennes étant probables, le HCR poursuit son travail aux côtés de ses interlocuteurs gouvernementaux pour soutenir les efforts d’assistance humanitaire, en particulier dans les zones peuplées de réfugiés.