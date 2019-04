L’ONU et ses partenaires encouragent les Centrafricains à se mobiliser pour mettre en œuvre l’accord de paix

« L’enthousiasme manifesté par la population montre que nous sommes sur la bonne voie et que la violence n’a plus sa place dans cet espace de mise en œuvre de l’accord de paix », a déclaré le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, sur son compte Twitter.

Lors de la réunion du groupe de soutien, il a noté que les priorités, nombreuses et essentielles, exigent le soutien de tous les partenaires. Il a souligné qu'une dynamique s'est enclenchée en RCA depuis la signature de l'accord de paix, selon des propos rapportés par la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA).

Mardi, à l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre centrafricain, Firmin Ngrebada, Jean-Pierre Lacroix s’était réjoui des avancées constatées sur le terrain, notamment à Bambari et à Bangassou. « Le retour à la paix et à la stabilité avance dans ces deux préfectures et la paix est possible. Chacun doit comprendre que cet accord est une fenêtre d’opportunité unique et que cette fenêtre, nous devons éviter qu’elle se referme », avait-il dit.

M. Lacroix fait partie d’une délégation conjointe de l’ONU, de l’Union africaine (UA) et de l’Union Européenne (UE), qui est en RCA depuis dimanche pour aider à faire avancer la mise en oeuvre de l’accord de paix. La delegation comprend également le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, et le Directeur Afrique au sein du Service de l’action extérieure de l'UE, Koen Vervaeke.

Lors de cette visite, la délégation a rencontré les autorités centrafricaines et s’est rendu lundi à Bangassou et à Bambari. Elle a été reçue ce mercredi 17 avril par le Président Faustin Archange Touadera.

« Ayez confiance, cette fois-ci toutes les conditions sont réunies pour que cet accord ne reste pas lettre morte. La paix est un processus dont l’accord n’est que le début. Elle se fait chaque jour et tout un chacun est artisan de la paix », a déclaré mercredi Koen Vervaeke, lors de la réunion du groupe de soutien.

Sur son compte Twitter, le Représentant spécial du Secrétaire général en RCA, Mankeur Ndiaye, a souligné que la réunion du Groupe international de soutien à Bangui était « extrêmement importante pour la suite de la mise en œuvre de l'accord de paix ».

Le Président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a réitéré lors de la réunion sa « ferme volonté », sa « bonne foi » et « l’engagement du gouvernement centrafricain à poursuivre la mise en œuvre de l’accord de paix ». Il a insisté sur l’importance de la médiation continue des garants et des facilitateurs engagés dans la mise en œuvre de cet accord.

Une précédente réunion de ce groupe de soutien avait eu lieu le 22 février à New York. L’ONU s’était alors félicitée du soutien affiché par les partenaires et bailleurs de fonds de la République centrafricaine pour assurer le retour à une paix durable dans le pays.