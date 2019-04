Tunisie : le droit à l'éducation doit être respecté et pleinement financé, selon une experte de l'ONU

« Le contexte de transition démocratique exige l’élaboration d’une loi sur l’éducation fondée sur les valeurs fondamentales de la société tunisienne, avec un financement adéquat », a affirmé vendredi la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation, Koumbou Boly Barry, dans un communiqué de presse.

« Il faut que les ressources financières soient suffisantes et décentralisées et que les Tunisiens et Tunisiennes construisent avec leurs leaders une cohésion sociale au niveau de toute la nation à travers des espaces d’expression proposés à cette fin », a précisé l’experte.

Selon la défenseure des droits de l’homme, ces espaces de dialogue doivent exister à tous les échelons. « Les parties prenantes devraient s’engager dans une cogestion et une coopération sincères pour construire une confiance entre les décideurs et la communauté éducative », a ajouté l’experte.

Koumbou Boly Barry a invité le gouvernement à établir des espaces de dialogue avec toutes les parties prenantes– de la société civile jusqu’aux apprenants afin de proposer un projet de loi sur l’éducation partant des acquis du Livre Blanc sur la réforme de l’éducation datant de 2016.

IFAD/Susan Beccio Tijana Fares, une jeune agricultrice, s'occupe de ses champs, près du village de Khawy, en Tunisie. (Archives)

Cibler les femmes et les zones rurales

Près de 52% des femmes sont analphabètes en milieu rural, a signalé la Rapporteure spéciale.

Elle a noté que le décrochage scolaire peut avoir un lien avec l’environnement d’analphabétisme des enfants.

« Je recommande un programme spécial d’accélération d’alphabétisation des femmes en lien avec la formation professionnelle, ciblé pour les zones rurales », a-t-elle dit.

L’experte a félicité le gouvernement pour ses efforts visant à mettre en œuvre les recommandations d’un précédent rapport effectué par le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation en 2012, notant que deux tiers des recommandations ont été, ou sont en cours de mise en œuvre.