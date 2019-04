Les personnes âgées doivent être être en mesure de contribuer pleinement à la société (ONU)

Présidé par l’ambassadeur Martin Garcia Moritan d’Argentine, le groupe de travail examinera pendant quatre jours le cadre international existant en matière de droits humains des personnes âgées et identifiera les lacunes éventuelles et la meilleure manière de les combler, notamment en examinant, le cas échéant, la faisabilité de nouveaux instruments et mesures.

Le Groupe de travail se concentrera sur deux domaines d'intervention : l'éducation, la formation, l'apprentissage tout au long de la vie et le renforcement des capacités, la protection sociale et la sécurité sociale

Intervenant par vidéoconférence, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a rappelé que l’objectif du Groupe de travail est d’identifier des éléments concrets pour renforcer la protection des droits fondamentaux des personnes âgées.

« Grâce aux progrès en matière de santé, les gens vivent plus longtemps, restent actifs plus longtemps, profitent et contribuent plus longtemps à la société », a-t-elle ajouté. « Et d'ici 2050, beaucoup d'entre nous pourraient avoir 100 ans. Cependant, nous savons aujourd'hui qu'il existe des lacunes importantes en matière de protection des personnes âgées ».

Une personne âgée sur 10 est victime de violence chaque mois. La discrimination à l'âge se répand dans la vie quotidienne, au travail, dans les médias et dans les attitudes. Pourtant, grâce à leurs compétences et à leur expérience, les personnes âgées peuvent apporter une contribution significative à la société et à l’économie, individuellement, par le biais de la famille ou de la société.

Droit à l’éducation pour les personnes âgées

Les personnes âgées sont confrontées à de nombreux défis en matière d'éducation et de formation. Elles peuvent ainsi être confrontées à des obstacles physiques à l’apprentissage, qu'il s'agisse de transport et d'accessibilité, et souvent elles manquent des compétences nécessaires pour tirer pleinement parti des possibilités d'apprentissage en ligne.

« L'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que le renforcement des capacités, jouent un rôle essentiel pour permettre aux personnes âgées de contribuer à notre société », a expliqué Michelle Bachelet.

Selon elle, la capacité des personnes âgées à jouir de leurs droits est mise en péril par une pension qui n'est pas adéquate. Les femmes plus âgées sont particulièrement à risque car elles ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes. Moins de femmes que d'hommes participent au secteur formel et le travail de soins non rémunéré qu'elles effectuent au cours de leur vie entrave leur capacité d'accéder à un emploi formel, de recevoir un salaire décent et de contribuer à leur sécurité sociale.

Les politiques sociales et économiques doivent corriger ce déséquilibre en promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes, a insisté Mme Bachelet.

La Haut-Commissaire a expliqué que le cadre politique actuel, tant aux niveaux national qu'international, restait inadéquat et incohérent. Seuls quelques pays fournissent une garantie explicite de qualité et de non-discrimination sur la base de l'âge. Les instruments existants relatifs aux droits humains ne traitent pas des personnes âgées. Par conséquent, les personnes âgées restent invisibles dans les recommandations de l'ONU relatives aux droits de l'homme.

Sur plus de 13.000 recommandations sur la discrimination adoptées par les organes de l'ONU, moins de 1% concerne les personnes âgées, a-t-elle expliqué. Mme Bachelet recommande une convention dédiée aux personnes âgées qui permettrait de mettre en place de mieux protéger les droits des personnes âgées.