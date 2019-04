Forum de la jeunesse : l’ONU plaide pour la coopération entre les générations

La Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Maria Fernanda Espinosa, a déclaré que le monde avait besoin d'une coopération inclusive intergénérationnelle et que la contribution de 1,8 milliard de jeunes dans le monde était essentielle au succès du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

La jeunesse actuelle constitue la génération de jeunes la plus nombreuse, la plus instruite et la plus ouverte dans l’histoire du monde, a souligné Mme Espinosa.

La Présidente de l’Assemblée générale également évoqué les problèmes posés par le chômage de 64 millions de jeunes à travers le monde et la situation des jeunes dans les États touchés par un conflit, qui comptent un tiers des jeunes dans le monde.

Pour sa part, la Présidente de l’ECOSOC, Inga Rhonda King, a souligné que pour créer un monde plus durable, les jeunes ont besoin de compétences, de valeurs, d'emplois et de moyens de subsistance qui leur permettent de contribuer au développement durable.

« Il y a des signes encourageants de progrès sur plusieurs des Objectifs de développement durable (ODD). Cependant, dans l’ensemble, un certain nombre de données montrent que le monde n’est pas encore sur la voie de la réalisation de nombreux ODD d’ici 2030 », a-t-elle ajouté.

L’Envoyée du Secrétaire général pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake, a déclaré de son côté que l’ONU continuait d’aider les États membres à relever les défis en matière de développement durable et à progresser vers une mondialisation juste qui fonctionne pour tous, y compris pour les jeunes.

Mme Wickramanayake a ajouté que les résultats du Forum de la jeunesse de cette année contribueront à orienter les discussions pour donner la priorité aux besoins et aux droits des jeunes avant les Sommets sur les Objectifs de développement durable (ODD) et l’action pour le climat qui se tiendront plus tard cette année.