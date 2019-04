L'ONU réclame plus de soutien politique et financier pour l'éradication des mines terrestres

Dans un message spécial à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux dangers des mines terrestres, António Guterres exhorte également les pays qui n'ont pas encore adhéré à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel, à la Convention sur certaines armes classiques et protocoles associés et à la Convention sur les armes à sous-munitions à le faire «sans retard».

Pour le chef de l'ONU, l'Agenda 2030 pour le développement durable doit être exempt de mines terrestres parce que tous les peuples ont le droit de vivre en sécurité et de ne pas craindre la prochaine étape.

Cette année, le Service de l'action antimines des Nations Unies, UNMAS, a lancé une nouvelle stratégie et une campagne intitulée «Terrain sécurisé» (Safe Ground en anglais), qui vise à transformer les champs de mines en terrains de jeu et à collecter des fonds pour aider les victimes et survivants des conflits armés.

Dans l'édition de cette année, UNMAS organise également une exposition au siège de l'ONU à New York pour sensibiliser aux menaces causées par les mines, les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés.

UNMAS présentera une exposition de photos sur la campagne «Terrain sécurisé» qui promeut le lien entre l'action antimines, le sport et les Objectifs du développement durable (ODD), montrant comment le remplacement des champs de mines par des terrains de sport rapproche les communautés et sensibilise les victimes et les survivants des conflits armés.

Les programmes de lutte antimines organiseront des manifestations dans plusieurs pays sûrs, notamment en Palestine, à Chypre, en Somalie, en Iraq, ainsi qu'au Soudan du Sud, au Liban et en Colombie.

L'ONU plaide en faveur de l'universalisation des outils de protection des civils contre les fléaux des mines terrestres. A ce jour, 156 pays ont ratifié la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel, plus de 41 millions de mines ont été détruites et leur production, leur vente et leur transfert ont été éliminés.

Le 8 décembre 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 4 avril Journée internationale de sensibilisation aux dangers des mines terrestres.

L'objectif est de favoriser le développement des capacités nationales d'action pour l'élimination des mines terrestres dans les pays où elles constituent une menace grave pour la sécurité, la santé et la vie de la population civile ou un obstacle au développement social et économique.

Depuis plus de 20 ans, le travail de l'UNMAS a été guidé par les besoins des personnes affectées et adapté à la menace des risques explosifs auxquels sont confrontés les civils, les soldats de la paix et le personnel humanitaire.