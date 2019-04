En visite en Libye, le chef de l’ONU se dit préoccupé par le risque de confrontation

« Je suis profondément préoccupé par les mouvements militaires en Libye et le risque de confrontation. Il n'y a pas de solution militaire. Seul le dialogue intra-libyen peut résoudre les problèmes libyens », a dit M. Guterres sur son compte Twitter

« J'appelle au calme et à la retenue alors que je m’apprête à rencontrer les dirigeants libyens dans le pays », a-t-il ajouté.

Le chef de l’ONU est arrivé mercredi dans la capitale libyenne Tripoli, dans l’ouest du pays. Jeudi, il devait notamment rencontrer le chef du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, et d’autres responsables libyens.

Deux autorités se disputent le pouvoir en Libye : le gouvernement d’union nationale de Fayez al-Sarraj, établi fin 2015 en vertu d'un accord parrainé par l'ONU et basé à Tripoli, et une autorité rivale installée dans l'Est et contrôlée par l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar.

Selon la presse, l'ANL a annoncé mercredi soir qu'elle préparait une offensive pour « purger l'ouest » de la Libye, dont la capitale Tripoli, « des terroristes et des mercenaires ». L'annonce a été accompagnée de mouvements de troupes.

Cette escalade des tensions intervient 10 jours avant la tenue d'une Conférence nationale sous l'égide de l'ONU, du 14 au 16 avril, appelée à dresser une feuille de route pour sortir le pays du chaos.

Avant d’arriver en Libye et alors qu’il se trouvait en Egypte, M. Guterres avait déclaré qu’il fallait « créer les conditions pour stabiliser la situation en Libye ». Il avait également réitéré son espoir que la Conférence nationale trace la voie pour que la Libye soit « un partenaire à part entière de la communauté internationale, avec des institutions normales et une économie à nouveau florissante ».