Gaza/Israël : l’ONU exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue

Selon les informations rapportées par la presse, une roquette a été tirée lundi depuis Gaza vers Tel-Aviv et l’avion israélienne a frappé plusieurs cibles attribuées au Hamas à Gaza.

« Le lancement d'une roquette de Gaza vers Israël aujourd'hui constitue une violation grave et inacceptable », a déclaré lundi Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général lors d’un point de presse au siège de l’ONU a New York.

« Nous sommes également au courant des derniers rapports faisant état de tirs sur Gaza et suivons de près les événements, Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue », a-t-il ajouté.

M. Dujarric a indiqué que le Secrétaire général doit rencontrer mardi son Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov.

M. Mladenov doit également informer le Conseil de sécurité en personne et discuter des derniers développements mardi. Un rendez-vous et une présentation qui avaient déjà été programmés, a précisé le porte-parole.

« Nous continuons de travailler avec l'Égypte et toutes les parties concernées pour tenter de désamorcer la situation et encourageons à nouveau la retenue », a dit le porte-parole du Secrétaire général. « Une nouvelle escalade aggravera probablement une situation déjà difficile, en particulier pour les civils à Gaza et à proximité », a-t-il prévenu.