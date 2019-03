Tuberculose : pour l’OMS, l’heure est venue de mettre fin à cette maladie dévastatrice

« Il est temps d’agir ! Il est temps de mettre fin à la tuberculose ! », a souligné dimanche l’OMS à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose organisée chaque année le 24 mars. Cette date correspond au jour où, en 1882, le Dr Robert Koch a annoncé qu’il avait découvert le bacille à l’origine de la tuberculose, et a ainsi permis d’envisager de diagnostiquer et de guérir la maladie.

Chaque année, la Journée est l’occasion de sensibiliser l’opinion publique aux conséquences sanitaires et socioéconomiques dévastatrices de cette maladie, et pour intensifier l’action visant à mettre fin à l’épidémie mondiale de tuberculose.

La tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Chaque jour, près de 4.500 personnes meurent de la tuberculose et pas loin de 30.000 contractent cette maladie pourtant évitable et curable.

D’après les estimations, la lutte antituberculeuse menée dans le monde a permis de sauver 54 millions de personnes depuis l’an 2000 et de réduire le taux de mortalité de 42%. Pour intensifier l’action entreprise dans les pays et atteindre les cibles fixées, les chefs d’État se sont rencontrés en septembre 2018 à la première Réunion de haut niveau des Nations Unies consacrée à cette question et se sont résolument engagés à mettre fin à la tuberculose.

Cette année, « Il est temps » est le thème de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Avec ce slogan, l’OMS insiste sur le fait qu’il est urgent d’agir pour honorer les engagements pris par les dirigeants mondiaux, à savoir:

• élargir l’accès à la prévention et au traitement ;

• mieux responsabiliser ;

• garantir un financement suffisant et durable, y compris pour la recherche ;

• contribuer à mettre un terme à la stigmatisation et à la discrimination ; et

• promouvoir une action équitable, axée sur l’humain et qui respecte les droits de l’homme.

Conjointement avec le Fonds mondial et le Partenariat Halte à la tuberculose, l’OMS a lancé une initiative intitulée « Find. Treat. All. #EndTB » (Trouver. Traiter. Tous) dans le but d’intensifier la lutte antituberculeuse et de garantir l’accès aux soins, conformément à la campagne mondiale que mène l’OMS en faveur de la couverture sanitaire universelle.