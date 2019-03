Comores : l’ONU appelle à un scrutin transparent, pacifique et inclusif

« Le Secrétaire général rappelle l’importance du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la conduite professionnelle et impartiale des forces de l’ordre tout au long des élections », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse publiée vendredi soir.



Dans la perspective de ces élections, M. Guterres met l’accent sur la primauté du dialogue, a indiqué son porte-parole. « Il exhorte tous les acteurs impliqués dans ces élections à résoudre tout litige électoral potentiel à travers les voies légales appropriées », a-t-il ajouté.



Le porte-parole du Secrétaire général a indiqué que les Nations Unies continueront à apporter leur soutien au peuple des Comores en collaboration avec l’Union africaine, la Communauté de développement d’Afrique australe, l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Commission de l’Océan Indien.