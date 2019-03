Climat et développement : à Buenos Aires, Guterres souligne le caractère vital de la coopération Sud-Sud

António Guterres a estimé que cette conférence appelée PABA+40 permettrait d’amplifier le programme novateur présenté lors de la première conférence sur la coopération Sud-Sud organisée il y a 40 ans et qui avait adopté le Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération technique entre pays en développement (PABA).

« Le PABA a transformé la dynamique de la coopération internationale », a déclaré le chef de l'ONU. « Il a souligné la valeur d'une forme de coopération différente, basée sur l'échange de connaissances et de technologies entre les pays confrontés à des problèmes de développement similaires », a-t-il poursuivi, ajoutant que cette coopération pouvait permettre aux pays en développement d'apprendre les uns des autres, de se développer plus rapidement, et de construire des sociétés inclusives et résilientes.

Le chef de l'ONU a pointé du doigt les principaux défis à surmonter pour atteindre les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030, ainsi que les objectifs de l'Accord de Paris de 2015, qui engage les pays à maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius.

Premièrement, les inégalités augmentent tant entre les pays qu’à l’intérieur des pays, érodant la confiance dans le monde et approfondissant le sentiment d’injustice. Deuxièmement, la lutte contre le changement climatique ne fait que s'intensifier, a-t-il déclaré.

« La coopération Sud-Sud sera essentielle pour assurer un soutien mutuel et l'échange de bonnes pratiques, pour renforcer l'adaptation et accroître la résilience des pays en développement et des communautés confrontées aux effets dévastateurs du changement climatique », a-t-il dit. « La coopération Sud-Sud peut également soutenir la transformation des économies dépendantes des combustibles fossiles grâce à des stratégies renforçant à la fois le développement durable et la protection de l'environnement ».

Troisième défi, selon M. Guterres : la nécessité d'améliorer les infrastructures, en particulier dans les villes, face à la demande énergétique croissante dans les pays du Sud. « Environ 60% des futures zones urbaines d'ici à 2030 n'ont pas encore été construites. Si nous nous trompons, nous nous enfermerons dans un avenir riche en émissions, aux conséquences potentiellement catastrophiques », a souligné le chef de l'ONU.

Il a également noté que bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la réalisation de l’égalité des sexes au fil des ans, l’écart se creusait. Enfin, il a déclaré que les institutions internationales devaient redoubler d'efforts pour soutenir les pays représentés à Buenos Aires.

Le Secrétaire général a toutefois averti que la coopération Sud-Sud ne saurait jamais se substituer à l'aide publique au développement ni se substituer aux responsabilités des pays développés, et qu'elle devait impliquer les jeunes, la société civile, le secteur privé, les universités et d'autres acteurs dans le cadre de partenariats innovants.

La Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Maria Fernanda Espinosa, a déclaré pour sa part que le PABA était un symbole de la détermination des nations du Sud à promouvoir l'égalité pour tous, dans le monde entier. « La coopération Sud-Sud représente le meilleur de nos peuples. Les principes de solidarité et d'action pour le bien commun font de la coopération Sud-Sud une force puissante », a-t-elle déclaré.