Crash Ethiopian Airlines : « dans la tristesse et la solidarité », l’ONU rend hommage aux victimes

Lors d’une cérémonie organisée au siège des Nations Unies à New York, le chef de l’ONU a déposé une gerbe en mémoire des 157 personnes mortes dans l’accident dimanche du vol ET302 qui reliait Addis-Abeba à Nairobi. Parmi les 157 victimes, 21 travaillaient pour des agences onusiennes. Le personnel des Nations Unies a respecté une minute de silence en hommage à leurs collègues décédés.

« Nous nous rassemblons dans la tristesse et la solidarité pour rendre hommage aux collègues membres de la famille des Nations Unies qui ont péri dimanche. Ce faisant, nous nous souvenons également de toutes les victimes de l'accident d'avion qui a fait tant de victimes, y compris des partenaires de la société civile et des travailleurs humanitaires », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Le Secrétaire général a présenté ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes ainsi qu’au peuple et au gouvernement éthiopiens.

« Nos collègues étaient à bien des égards un groupe varié. Ils provenaient de nombreux organismes, avec de nombreux domaines d'expertise, du plus haut niveau de la hiérarchie à toutes sortes de fonctions au sein de l'ONU et venant de partout dans le monde », a dit le chef de l’ONU. « Pourtant, ensemble, ils reflétaient ce que sont les Nations Unies : ils représentent vraiment ce qu'est l'ONU et ce qu'elle a de mieux à offrir. Des femmes et des hommes, certains en début de carrière, d'autres se rapprochant de la retraite, mais chacun dans une mission individuelle, mais en même temps ensemble »

Pour M. Guterres, les 21 membres du personnel de l’ONU tués dans l’accident d’avion représentaient « notre quête plus large (…) en solidarité avec nous tous, pour construire un monde meilleur, brique après brique, action après action, jour après jour ».

« Alors que nous poursuivons cette mission, réfléchissons à leur vie, honorons leur service et inspirons-nous de leur exemple extraordinaire », a conclu le Secrétaire général.