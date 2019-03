Il faut modifier les lois sur les drogues pour combattre la discrimination raciale, estiment des experts de l'ONU

En luttant contre le problème mondial de la drogue, le Groupe de travail d'experts des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine a souligné que les États devaient reconnaître et modifier l'impact dévastateur des politiques judiciaires sur les personnes d'ascendance africaine, qui risquaient davantage d'être arrêtées, fouillées, arrêtées, inculpées, et sévèrement condamnées pour des crimes liés à la drogue, dans de nombreux pays.

«La guerre mondiale contre la drogue a visé de manière disproportionnée les personnes d'ascendance africaine et ignoré les coûts énormes pour la dignité, l'humanité et la liberté des individus», ont-ils souligné, dans la perspective d'une réunion de haut niveau à Vienne de la Commission des stupéfiants, qui examinera la Déclaration politique et le Plan d'action pour lutter contre le commerce illicite de drogues.

Les pays doivent remédier à la discrimination raciale dans l'application de la loi et accepter les profondes disparités raciales dans les poursuites et les incarcérations.

«Le prétexte de la lutte contre le problème de la drogue dans le monde a été utilisé pour justifier une surveillance excessive, la criminalisation et le ciblage des personnes d'ascendance africaine dans le monde», ont-ils affirmé.

Selon les experts, les personnes d'ascendance africaine sont «pénalisées de manière disproportionnée et se voient refuser l'accès au traitement ou aux alternatives à la détention».

En outre, malgré des décennies de ce qu’ils ont appelé «un investissement énorme de ressources» dans le monde, ni le trafic ni l’usage de stupéfiants n’ont diminué.

Les experts de l’ONU ont déclaré que «la lutte contre la drogue a fonctionné plus efficacement en tant que système de contrôle racial qu’en tant que mécanisme de lutte contre l’utilisation et le trafic de stupéfiants».

Le système de justice pénale reflète les disparités raciales et les stéréotypes fondés sur l'histoire, ont expliqué les experts de l'ONU, soulignant que l'inquiétude suscitée par les stupéfiants «ne peut pas excuser le racisme pour l'élaboration de politiques ou le déploiement de ressources».

En outre, de nombreux adolescents ont eu des expériences avec le système de justice pénale qui les ont exclus de manière permanente de l’emploi, des possibilités d’éducation et de toute une gamme d’autres avantages.

Et ceux-ci peuvent être encore plus extrêmes dans les populations intersectionnelles, y compris les femmes; les migrants et réfugiés; et les membres de la communauté LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée).

«Les États membres devraient collecter des données adéquates pour mesurer ces disparités et leur potentiel d'amélioration au fil du temps», ont déclaré les experts, ajoutant que des services de traitement «fondés sur des preuves» respectant les droits individuels devraient être assurés pour tous.