Le Gabonais Parfait Onanga-Anyanga nommé envoyé de l’ONU pour la Corne de l'Afrique

M. Onanga-Anyanga possède une vaste expérience au sein des Nations Unies, notamment sur les questions africaines.

Jusqu’à fin février, il était le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA). Un poste qu’il a occupé à Bangui pendant près de trois ans et demi et qu’il a quitté quelques semaines après la conclusion d’un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés.

En 2015, M. Onanga-Anyanga a coordonné depuis le siège des Nations Unies la réponse de l’Organisation à la crise créée par le groupe terroriste Boko Haram qui sévit au Nigeria et est également actif au Cameroun, au Tchad et au Niger. Auparavant, il a été chef du Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) et coordonnateur principal à l'échelle du système des Nations Unies pour ce pays d’Afrique centrale (2012-2014).

Le haut fonctionnaire gabonais dispose d’une solide expérience en cabinet au siège des Nations Unies à New York. Il servi comme Directeur du Bureau de la troisième Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, la Tanzanienne Asha-Rose Mtengeti Migiro (2007-2012) et comme conseiller spécial du Suédois Jan Eliasson et du Gabonais Jean Ping, respectivement Présidents des 60e et 61e sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies (2005-2007). Il a également chef de cabinet du Nicaraguayen Miguel d’Escoto Brockmann qui fut Président de la 59e session de l'Assemblée générale (2004-2005).

De 1998 à 2004, M. Onanga-Anyanga a occupé divers postes politiques et de management à la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) à Vienne et à New York. Plus tôt dans sa carrière, il a été secrétaire par intérim du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale.

M. Onanga-Anyanga a également servi le gouvernement gabonais. Il a été premier conseiller pour le désarmement et les affaires politiques à la Mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies à New York.

M. Onanga-Anyanga est titulaire d'un DEA en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'une maîtrise en sociologie de l'Université Omar Bongo à Libreville. Né en 1960, il est marié et père de trois enfants.