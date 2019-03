Crash d’Ethiopian Airlines : drapeaux en berne, l'ONU marque une minute de silence à la mémoire des disparus

« Plusieurs membres du système des Nations Unies font partie des victimes », a déclaré Coly Seck, l’Ambassadeur du Sénégal et Président du Conseil des droits de l’homme avant d’observer une minute de silence en leur honneur.

Une minute de silence a été également observée lundi à midi dans la Salle des Pas perdus du Palais des Nations, le siège de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) en mémoire des disparus.

Accident du vol Ethiopian Airlines : « un choc profond pour toute la Genève internationale » - Michael Møller

L'accident du vol Ethiopian Airlines ET302 a suscité « un choc profond pour toute la Genève internationale », a déclaré Michael Møller, le Directeur général de l’ONUG après cette cérémonie.

Il a rappelé que le crash a coûté la vie à 157 personnes. Parmi elles, des membres du personnel des Nations Unies ainsi que des personnes qui devaient se rendre à Nairobi pour participer à l’Assemblée des Nations Unies sur l’environnement.

En présentant ses plus sincères condoléances aux familles et amis des victimes de cette tragédie, le chef de l’ONU à Genève a eu une pensée pour les familles et amis des collègues disparus.

« Nous leur exprimons notre solidarité et leur souhaitons beaucoup de force et de courage en ce moment difficile », a ajouté le haut responsable onusien.

Les drapeaux des Etats membres qui flottent habituellement entre le Palais des Nations et la Place des Nations ont tous été retirés, laissant seule, en berne, la bannière bleue des Nations Unies. L’ONUG organisera un service commémoratif cette semaine dont les détails seront communiqués ultérieurement.