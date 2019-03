UNICEF appelle à promouvoir les technologies d’assistance pour intégrer les millions d’enfants handicapés

« C'est un tragique gaspillage de potentiel - pour ces enfants, leurs familles, leurs économies nationales et la société », a déclaré la Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale, Mme Afshan Khan.

Selon les données disponibles, des millions d'enfants handicapés ne vont jamais à l'école.

Ceux qui s'inscrivent sont moins susceptibles de bénéficier d'un apprentissage ou de terminer leurs études primaires ou secondaires.

Des centaines de milliers d'enfants handicapés de la région restent dans des écoles « spéciales », dans des institutions, séparés de leurs pairs et de leurs communautés.

Des technologies pour intégrer les enfants handicapés

L’UNICEF prône une approche inclusive qui cherche à construire sur les capacités des enfants avec un handicap, plutôt que de les exclure à cause de leur handicap dans un domaine particulier.

« Aujourd'hui, l'UNICEF demande des investissements dans la disponibilité de technologies d'assistance de qualité et abordables, car ces produits ont le potentiel d'augmenter considérablement le nombre d'enfants handicapés ayant accès à leur droit fondamental à l'éducation », a appelé Mme Khan.

Qu'il s'agisse de lecteurs et de tablettes spéciaux, de fauteuils roulants légers et peu coûteux ou de technologies d'interface cerveau-ordinateur - les technologies d'assistance sont des outils qui aident les enfants handicapés à devenir plus autonomes, à fréquenter l'école et à participer dans leur communauté.

Le Fonds a ainsi organisé au Palais des Nations Unies, à Genève, une exposition de deux jours pour promouvoir ces technologies. L'exposition présente notamment des technologies d'aide novatrices qui aident les enfants handicapés à accéder à l'école.

« Pour un enfant handicapé, l'accès à la technologie d'assistance peut faire la différence entre une vie d'exclusion et d'isolement et l'accès à l'éducation et la réalisation de son plein potentiel », a expliqué Mme Khan, lors de l'inauguration de l'exposition.

Donner accès aux technologies d’assistance

La proportion exacte d'enfants ayant accès à des technologies et à des produits d'assistance est inconnue, mais dans les pays à faible revenu, on estime qu'elle varie de 5 à 15 %.

Les obstacles qui empêchent les enfants d'accéder aux technologies d'assistance comprennent le manque de sensibilisation à l'existence de ces technologies, le manque de production et d'entretien, le peu de personnel correctement formé pour utiliser et entretenir ces technologies, le manque de gouvernance et les coûts élevés.

Pour aider les enfants handicapés à accéder aux technologies et aux produits d'assistance, l'UNICEF a formulé des recommandations essentielles à l'intention des gouvernements, du secteur privé et d'autres parties prenantes importantes :

- Entreprendre davantage de recherches pour mieux comprendre comment la technologie d'assistance peut soutenir les enfants et les types de technologies actuellement disponibles.

- Adopter des lois et des politiques qui permettent à tous les enfants d'avoir accès aux technologies d'assistance.

- Fournir des fonds et des subventions pour rendre les technologies d'assistance moins coûteuses et plus accessibles à tous les enfants, y compris les plus vulnérables.

- Établir des systèmes pour assurer l'approvisionnement, la qualité et le service.

- Former le personnel pour que les technologies puissent être utilisées, entretenues, mises à jour et réparées.

- Faire participer les enfants handicapés et leur famille à l'élaboration de politiques et à la conception de services et de produits de technologie d'assistance.

Le Fonds rappelle que la Convention relative aux droits des personnes handicapées exhorte les gouvernements à fournir des technologies d'assistance abordables à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier.