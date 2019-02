La consolidation de l’Etat de droit passe par l’éducation, souligne l’ONU

L’éducation peut contribuer à une meilleure promotion de l’Etat de droit et d’une culture de la légalité chez les jeunes. C’est dans cette optique que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’initiative ‘Éducation pour la justice’ de l’ONUDC ont produit ensemble Renforcer l’Etat de droit par l’éducation : un guide pour les décideurs’

Les deux agences onusiennes ont produit ensemble ce guide pour aider les éducateurs, les enseignants et les décideurs politiques à élaborer des politiques et des programmes favorisant l’Etat de droit par l’éducation.

« Les jeunes peuvent jouer un rôle important dans la culture de la légalité et les gouvernements ont le devoir de fournir un soutien éducatif qui encourage les valeurs et les attitudes positives des générations futures », ont déclaré Audrey Azoulay, la Directrice générale de l’UNESCO, et Yury Fedotov, le Directeur exécutif de l’ONUDC, en préface du guide.

La publication conjointe contient des orientations et des exemples de bonnes pratiques sur la manière dont le secteur de l'éducation, dans son ensemble, peut aider les jeunes à devenir des citoyens engagés et constructifs, à prendre des décisions éthiquement responsables dans leur vie quotidienne et à agir avec empathie et respect envers les autres.

L’Etat de droit est le fondement des sociétés justes, inclusives et pacifiques. « Il oblige les institutions à rendre des comptes, à protéger les droits de l'homme, à être justes et transparentes et à donner aux citoyens les moyens de participer de manière constructive à la société », ont rappelé Mme Azoulay et M. Fedotov.

Et l’éducation joue un rôle important à la création une culture de légalité dans laquelle les citoyens comprennent, participent à la définition et respectent les lois au profit de la société tout entière. « En substance, elle assure une fonction de protection importante en renforçant la capacité des apprenants à faire face et à surmonter des situations difficiles de la vie », ont souligné les chefs de l’UNESCO et de l’ONUDC.

La publication fournit des orientations spécifiques aux niveaux primaire et secondaire. Elle aborde les besoins d'apprentissage réels des enfants et des jeunes en mettant l'accent sur le potentiel du secteur éducatif à relever les défis généraux posés à l’Etat de droit. S'appuyant sur des exemples concrets du monde entier, le guide associe théorie et pratique à des concepts clés, garantissant ainsi que les lieux d'apprentissage mettent en pratique ce qu'ils prêchent.