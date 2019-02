RCA : l’UNICEF appelle à traduire l’accord de paix en actions concrètes pour les enfants

« L’accord de paix signé par le gouvernement centrafricain et les autres parties au conflit est une avancée bienvenue vers une paix durable et l’espoir d’un avenir meilleur pour les enfants du pays », a déclaré la Directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta Fore, dans un communiqué de presse publié lundi.

L’accord de paix a été signé par le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés reconnus après 10 jours de négociations, à Khartoum, au Soudan, sous l’égide de l’Union africaine et avec l’appui des Nations Unies.

La cheffe de l’UNICEF s’est en particulier félicité « des engagements pris en faveur de la protection des droits des enfants et de la fin des violations graves contre les enfants ». Mais, selon elle, « ces engagements ne suffisent pas ». « Il est temps d'agir », a-t-elle affirmé.

« Pendant trop longtemps, la violence, l’instabilité et le sous-développement chronique ont dévasté la vie des enfants en République centrafricaine. Les deux tiers des enfants ont besoin d'une aide humanitaire, un sur quatre est déplacé ou vit en tant que réfugié et des millions sont déscolarisés, mal nourris et exposés aux maladies, aux abus et à l'exploitation », a rappelé Mme Fore.

Selon elle, « des mesures concrètes peuvent aider à concrétiser l'accord de paix pour les enfants ».

Elle a ainsi suggéré que toutes les parties au conflit prennent des mesures pour libérer tous les enfants associés aux groupes armés.

« Le système judiciaire devrait traiter les enfants arrêtés ou détenus en raison de leur association avec des groupes armés d’abord comme des enfants et des victimes, et devrait veiller à ce que leurs droits soient respectés », a-t-elle ajouté. « Le gouvernement devrait accélérer l’adoption du Code de protection de l’enfance et aligner le système national de justice pour mineurs sur les normes internationales ».

Mme Fore a déclaré que l’UNICEF était prête à appuyer les efforts nationaux visant à aider les enfants touchés par le conflit et a souhaité que l’accord de paix constitue une étape fondamentale sur la voie d’une paix durable pour les enfants du pays.