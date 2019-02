Une Danoise nommée à la tête du Programme des Nations Unies pour l'environnement

Mme Andersen remplacera Erik Solheim, de la Norvège, qui a démissionné en novembre 2018. La Directrice exécutive adjointe du PNUE (appelé aussi ONU Environnement), Joyce Msuya, de la Tanzanie, a assuré l’intérim.

Mme Andersen est actuellement Directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature, poste qu'elle occupe depuis 2015.

Elle a précédemment occupé divers postes de direction à la Banque mondiale et aux Nations Unies, tout récemment en tant que Vice-présidente de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale et Vice-présidente du développement durable et cheffe du groupe consultatif du conseil du Fonds international de recherche agricole.