Liban : Guterres salue la formation du nouveau gouvernement

Après des mois de négociations, le Premier ministre libanais, Saad Hariri, a présentée jeudi au président du pays, Michel Aoun, la composition de son nouveau gouvernement. A cette occasion, le chef de l’ONU a félicité M. Hariri et le leadership politique libanais.

« Le Secrétaire général attend avec impatience de travailler étroitement avec le nouveau gouvernement pour continuer à traiter des défis politiques, sécuritaires, humanitaires et économiques urgents », a dit son porte-parole dans une déclaration de presse publié au lendemain de la formation du nouveau cabinet ministériel libanais. Des questions urgentes qui comprennent également le suivi des conférences internationales de soutien au Liban organisées l’année dernière à Rome, Paris et Bruxelles.

Le 9 janvier, le chef de l’ONU avait nommé le Slovaque Ján Kubiš, au poste de Coordonnateur spécial de l’ONU pour le Liban (UNSCOL).

Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général a réitéré l’engagement des Nations Unies à appuyer les efforts du Liban pour « renforcer sa souveraineté, sa stabilité et son indépendance politique », conformément à l’Accord de Taif et à la Déclaration de Baabda. Des efforts qui visent également à mettre effectivement en œuvre les résolutions 1701 (2006) et 1559 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies et les autres résolutions pertinentes « qui demeurent essentielles à la stabilité du Liban et de la région », a précisé le porte-parole de M. Guterres.