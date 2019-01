L’ONU rend hommage aux 10 Casques Bleus tchadiens tués à Aguelhok, au Mali

« Je suis à N’Djamena pour rendre hommage à 10 soldats de la paix qui ont fait le sacrifice ultime pour l’instauration de la paix au Mali. Leur bravoure force le respect car le Tchad est le pays à avoir perdu le plus grand nombre d’hommes au combat au service de la MINUSMA », a déclaré Jean-Pierre Lacroix sur Twitter.

Les 10 soldats tchadiens, âgés de 20 à 36 ans, sont tombés à Aguelhok « les armes à la main au service de la paix » lors d’une attaque complexe, selon la Mission des Nations Unies au Mali (MINSUMA). Ils venaient d’arriver dans ce pays depuis à peine 10 jours.

Photo ONU/Marco Dormino Une ambulance de l'ONU endommagée lors de l'attaque du 20 janvier 2019 contre des Casques bleus tchadiens de la MINUSMA au Mali.

Jean-Pierre Lacroix a loué l’héroïsme du contingent qui a non seulement repoussé une attaque bien coordonnée et protégé de nombreuses vies à Aguelhok, mais a aussi pris toutes les précautions nécessaires pour éviter des pertes civiles.

Il a également exprimé « l’immense gratitude des Nations Unies » pour l’engagement du Tchad en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali et au Sahel.

Après le Burkina Faso, le Tchad est le deuxième plus gros contributeur de troupes à la MINUSMA, avec 1.450 hommes et 22 policiers, à la date de novembre 2018.

« Nous devons aux défunts de mener à bien la pleine mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, rétablir l’Etat de droit et enfin permettre le développement », a déclaré le chef des opérations de paix de l’ONU. « Je suis confiant qu’avec le concours des parties et partenaires nous atteindrons ces objectifs ».

Une cérémonie d’Adieu pour les soldats a également été organisée dimanche à Bamako, au Mali, avant que les dépouilles ne soient rapatriées vers le Tchad. L’occasion pour le gouvernement malien et la MINUSMA de rendre un hommage appuyé aux défunts.