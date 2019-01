L’UNESCO donne le coup d’envoi de l’Année du tableau périodique des éléments chimiques

Le 20 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2019 l’Année internationale du tableau périodique des éléments chimiques, marquant le 150e anniversaire de sa création par le scientifique russe Dmitri Mendeleïev.

Selon l’UNESCO, l’objectif est de reconnaître l'importance de ce tableau comme l'une des réalisations les plus importantes et la plus influente de la science moderne, reflétant l'essence non seulement de la chimie, mais aussi de la physique, de la biologie et d'autres disciplines des sciences fondamentales.

« Le tableau périodique des éléments chimiques n’est pas qu’un simple guide ou catalogue de tous les atomes connus de l’univers : c’est essentiellement une fenêtre sur l’univers qui nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure », a souligné la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, dans un message.

Le lancement de l’Année internationale sera l’occasion de réfléchir à de nombreux aspects du tableau périodique, notamment son histoire, le rôle des hommes et des femmes dans la recherche, les tendances et perspectives mondiales en matière de science pour le développement durable, ainsi que les impacts sociaux et économiques.