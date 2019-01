Philippines : l’ONU condamne une attaque terroriste contre la cathédrale de Jolo

António Guterres a demandé que les auteurs de ces crimes soient rapidement traduits en justice.

Selon la presse, deux explosions ont dévasté dimanche la cathédrale de Jolo, dans le sud des Philippines, tuant 21 personnes.

L'attentat a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Les enquêteurs ont indiqué que le premier suspect dans cet attentat est toujours Abou Sayyaf, qui n'est pas associé au processus de paix en cours.

Le chef de l’ONU a réitéré l'appui des Nations Unies au gouvernement et au peuple philippins dans leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent et pour faire avancer le processus de paix dans la région de Bangsamoro.

Il a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.