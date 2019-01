Lancement d’une campagne du HCR ‘2 milliards de kilomètres pour la sécurité’ pour engager les particuliers à être solidaires avec les réfugiés

Les participants peuvent utiliser leurs applications fitness ou le site web de la campagne - www.stepwithrefugees.org - pour enregistrer les kilomètres et contribuer au total mondial. En soutenant des actes individuels de solidarité, la campagne du HCR ‘2 milliards de kilomètres pour la sécurité’ engage les particuliers à aider les réfugiés. Ces actes font tous ensemble la lumière sur la résilience et le courage des réfugiés.

« Chaque jour, nous sommes inspirés par l’altruisme de particuliers qui font leur possible pour améliorer la vie des réfugiés : les activistes, les communautés qui accueillent des réfugiés, les entreprises, les donateurs, les bénévoles », a déclaré la Haut-Commissaire adjointe du HCR.

Selon Kelly T. Clements, cette campagne les encouragera à soutenir les réfugiés grâce à ce qu’ils font déjà - marcher, faire du vélo, courir.

« A une époque où nous sommes confrontés à tant d’idées fausses au sujet des réfugiés, il est vital de prendre conscience des trajets dangereux qu’ils sont contraints d’effectuer », a-t-elle ajouté.

Le HCR espère recevoir plus de 15 millions de dollars pour aider les réfugiés

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a ainsi retracé les périples des réfugiés à travers le monde et a calculé que, collectivement, les personnes contraintes de fuir parcourent environ deux milliards de kilomètres chaque année vers un premier point de sécurité. En 2016, les réfugiés syriens ont parcouru plus de 240 kilomètres pour atteindre la Turquie. Les réfugiés sud-soudanais ont parcouru plus de 640 kilomètres pour rejoindre le Kenya et les réfugiés rohingyas du Myanmar ont parcouru environ 80 kilomètres vers le Bangladesh.

Des habitants de 27 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale et du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient prendront part cette année à la campagne, y compris des particuliers, des célébrités qui soutiennent la campagne, des réfugiés et des membres du personnel du HCR.

Parmi ces célébrités soutenant cette campagne l’artiste comédien Ben Stiller. « Les familles forcées de fuir la violence et la persécution produisent des efforts hors du commun pour survivre », déclare l’Ambassadeur de bonne volonté du HCR Ben Stiller.

« Ils courent pour sauver leur vie, pour trouver un toit au-dessus de leur tête ainsi qu’un endroit où ils n’ont pas à vivre dans la peur. C’est pourquoi j’accompagne les réfugiés et je participe à la campagne ‘2 milliards de kilomètres pour la sécurité’. Et je vous demande à tous de vous joindre à moi », ajoute Ben Stiller.

Le HCR espère recevoir plus de 15 millions de dollars pour aider les réfugiés et leur fournir des services d’enregistrement et d’accueil, de la nourriture et de l’eau, un abri, une aide de base, des soins de santé et un soutien psychologique.