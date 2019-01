Plus de 16.000 réfugiés au Congo-Brazzaville pour fuir des violences interethniques en RDC

« Le HCR apporte son appui aux autorités locales en République du Congo pour fournir une aide humanitaire aux réfugiés récemment arrivés depuis la RDC », a déclaré Andrej Mahecic, porte-parole du HCR, lors d’un point de presse ce vendredi 04 janvier 2019 au Palais des Nations à Genève.

L’Agence onusienne a précisé que ces récents mouvements des plus de 16.000 personnes sont le résultat d’affrontements meurtriers qui ont éclaté fin décembre 2018 entre les Banunus et Batendeà Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe à l’ouest de la RDC. Une rivalité de longue date entre ces deux communautés a été ravivée, menant à de nouveaux affrontements interethniques qui aurait causé des dizaines de morts et environ 150 blessés seraient arrivés au Congo.

Les personnes qui fuient la RDC ont témoigné d’attaques qui ont réduit les maisons en cendres et causé la mort d’habitants.

Certaines craignaient une escalade du conflit.

Des réfugiés, pour la plupart des femmes et des enfants de la tribu Banunu, continuent d’ailleurs d’arriver dans les districts de Makotipoko et de Bouemba au Congo, où les autorités de Brazzaville et les agences des Nations Unies, dont le HCR, fournissent des soins médicaux, de la nourriture et des articles non alimentaires.

C’est l’afflux de réfugiés le plus important depuis 2009 à la suite des violences interethniques dans l’Équateur

A l’intérieur du Congo, les réfugiés sont installés parmi les communautés locales dans les localités reculées de Makotipoko, Bouemba, Mopongo et Mpouya dans le département des Plateaux.

Il s’agit de l’afflux de réfugiés le plus important en provenance de la RDC vers le Congo depuis près d’une décennie. En 2009, environ 130.000 personnes avaient été contraintes d’y chercher refuge en raison d’affrontements ethniques perpétrés dans l’ancienne province d'Équateur en RDC.

Les autorités du Congo ont officiellement demandé l’assistance du HCR et d’autres organisations humanitaires.

« Nous coordonnons les efforts de secours pour aider le gouvernement à venir en aide aux réfugiés », a ajouté le porte-parole du HCR.

© HCR/Frederic Noy Les réfugiés congolais reçoivent une aide humanitaire du personnel de l'UNHCR au Congo-Brazzaville. (fichier)

Le HCR et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont déjà déployé des équipes dans la région, et distribuent, depuis le 29 décembre, des articles de secours notamment des vivres, des bâches et d’autres articles de première nécessité.

Les distributions de nourriture ont commencé le 1er janvier 2019 à Bouemba et s’étendront à d’autres localités dans les jours à venir.

Cependant, les réfugiés continuent de vivre dans des conditions difficiles.

Ils sont hébergés dans des régions reculées où les communautés ont déjà du mal à accéder à l’eau, à la nourriture et aux soins de santé.

Les organisations humanitaires sont également confrontées à des défis logistiques, certaines localités n’étant accessibles que par le fleuve. La saison des pluies et les inondations dans la région ont exposé les nouveaux arrivants au paludisme et aux maladies d’origine hydrique.

A noter que le Congo Brazzaville accueille actuellement environ 60.000 réfugiés, principalement originaires de la République centrafricaine, de la RDC et du Rwanda.