Yémen : première réunion du comité chargé de superviser le cessez-le-feu à Hodeïda

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé vendredi l'accord conclu entre le gouvernement du Yémen et les dirigeants du mouvement d'opposition Houthi lors des récents pourparlers soutenus par l'ONU en Suède, et a autorisé le déploiement d'une équipe préparatoire chargée de faciliter le suivi et la mise en œuvre de l’Accord de Stockholm.