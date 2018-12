Ce qu’il faut retenir de l’actualité de l'ONU en 2018

Du siège de l’Organisation à New York aux opérations humanitaires et de maintien de la paix, en passant par les activités de nos bureaux sur tous les continents, retrouvez sur cette page spéciale, notre couverture multimédia des actions de l’ONU avec les articles, vidéos et audios qui vous ont le plus marqués.

L’équipe d’ONU Info vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 !

ARTICLES

Photo ONU/Eskinder Debebe Le Secrétaire général de l'ONU António Guterres (archives).

Dans un discours prononcé lundi au siège des Nations Unies à New York, le Secrétaire général de l’Organisation, António Guterres, a appelé les dirigeants mondiaux à ne plus perdre de temps pour protéger la planète et sa population des conséquences désastreuses du changement climatique, alors que « le monde change sous nos yeux ». En savoir plus