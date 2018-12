RDC : la CPI préoccupée par les récentes violences préélectorales

Dans un communiqué, la Procureure rappelle que la CPI a été créée pour poursuivre et juger les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

Fatou Bensouda signale que l'expérience dans d'autres pays a démontré que lorsque les esprits s'égarent lors d'élections et que les personnes n'agissent pas avec retenue, cela peut donner lieu à des crimes à grande échelle relevant de la compétence de la CPI. En pareil cas, son Bureau n'hésitera pas à prendre des mesures conformément aux critères définis par le Statut de Rome.

La violence n'est pas une option. Fatou Bensouda, Procureure de la Cour pénale internationale

« Quiconque incite à commettre des violences massives ou y participe notamment en ordonnant, sollicitant ou encourageant des crimes relevant de la compétence de la CPI ou en y contribuant de toute autre manière est passible de poursuites devant la Cour ». a afffirmé la Procureure. « Nul ne doit douter de ma détermination à enquêter sur de tels crimes et à en poursuivre les auteurs lorsque les conditions telles que définies par le Statut de Rome sont réunies ».

Pour Fatou Bensouda, les dirigeants politiques sont tout autant tenus de veiller à ce que le processus électoral et les élections se déroulent dans le calme et à ce qu'eux-mêmes, leurs partisans et sympathisants s'abstiennent de toute violence avant, pendant et après ces échéances.

Comme la Procureure l'a indiqué dans ses déclarations précédentes et lors de sa visite à Kinshasa en mai dernier, son Bureau continuera, conformément à son mandat défini par le Statut de Rome, à surveiller de près l'évolution de la situation en RDC dans les jours et semaines à venir et recensera tout acte d'incitation ou de recours à la violence.

Fatou Bensouda a réitéré son appel au peuple congolais, et plus particulièrement aux autorités, aux acteurs politiques, aux partisans et sympathisants, « de tout faire pour prévenir et éviter tout comportement de violence criminelle contraire au Statut de Rome, en tout lieu et en tout temps, soulignant que « la violence n'est pas une option ».