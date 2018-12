L'ONU se félicite de l'adoption de la Déclaration sur les droits des paysans

Dans une déclaration, la responsable des droits de l'homme a déclaré que «les paysans nourrissent le monde» mais que leurs droits sont souvent compromis, «y compris leur propre droit à l'alimentation».

Michelle Bachelet souligne que, dans de nombreuses régions, les paysans «font face à des situations terribles aggravées par un déséquilibre des pouvoirs dans les relations économiques» et souligne l'absence de «politiques susceptibles de promouvoir les droits des paysans».

Elle souligne la vulnérabilité des femmes «en raison de la discrimination illégale généralisée qui restreint leur accès, leur utilisation et leur contrôle de la terre», et rappelle que des inégalités de rémunération subsistent.

La cheffe de l'agence des droits de l'homme des Nations Unies rappelle que les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales sont également «particulièrement vulnérables» aux impacts du changement climatique et de la destruction de l'environnement.

Protéger les paysans

Avec cette déclaration, Bachelet espère renforcer «l'engagement des États» à tous les niveaux «de défendre et de protéger les droits et la dignité des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales».

Le représentant a rappelé qu’«ils jouent un rôle clé dans la préservation de notre culture, de notre environnement, de nos moyens de subsistance et de nos traditions et ne doivent pas être laissés pour compte lorsque nous mettons en œuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable».

La Déclaration s'appuie sur les normes internationales en vigueur qui concernent les droits de plus d'un milliard de personnes, notamment les paysans, les travailleurs ruraux, les petits exploitants agricoles, les pêcheurs, les pasteurs et autres, en fournissant aux États des indications détaillées sur leurs droits.