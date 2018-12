Ancienne ville d’Alep : l’ONU dresse un premier état des lieux sur les dommages causés au patrimoine culturel 

DigitalGlobe WorldView Images/U.S. Department of State; Humanitarian Information Unit; NextView License (©2018 DigitalGlobe)

Photos d'avant et après satellites de l'Hôpital national Hamidi, dans l'ancienne ville d'Alep, en Syrie. Les vues dates de 2010 et 2014, avant et après la destruction de l'hôpital dans le conflit en cours en Syrie.