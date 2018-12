164 millions de personnes dans le monde sont des travailleurs migrants (OIT)

« Si de plus en plus de femmes ont émigré de manière autonome à la recherche d’un emploi au cours des vingt dernières années, la discrimination à laquelle elles sont souvent confrontées en raison de leur sexe ou de leur nationalité réduit leurs perspectives d’emploi dans les pays de destination par rapport à celles de leurs homologues masculins », déclare Manuela Tomei, Directrice du département des conditions de travail et de l’égalité de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Près de 87% des travailleurs migrants sont des adultes dans la force de l’âge – âgés de 25 à 64 ans. Cela laisse supposer que certains pays d’origine perdent la catégorie la plus productive de leur main-d’œuvre, ce qui, selon le rapport, pourrait avoir un impact négatif sur leur croissance économique.

Le rapport offre un tableau complet des sous-régions et des groupes de pays par niveau de revenu où travaillent les migrants.

Sur les 164 millions de travailleurs migrants dans le monde, 111,2 millions (67,9%) vivent dans des pays à haut revenu, 30,5 millions (18,6%) dans des pays à revenu intermédiaire supérieur, 16,6 millions (10,1%) dans des pays à revenu intermédiaire inférieur et 5,6 millions (3,4%) dans les pays à bas revenu.

Les travailleurs migrants forment 18,5% de la main-d’œuvre dans les pays à haut revenu, mais seulement 1,4 à 2,2% dans les pays à bas revenu. De 2013 à 2017, la concentration des travailleurs migrants dans les pays à haut revenu a reculé de 74,7% à 67,9%, tandis que leur poids dans les pays à revenu intermédiaire supérieur augmentait. Cela peut vraisemblablement être attribué au développement économique de ces derniers.

Près de 61% des travailleurs migrants se trouvent dans trois sous-régions: 23,0% en Amérique du Nord, 23,9% en Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest et 13,9% dans les Etats arabes. Les autres régions qui accueillent un grand nombre de travailleurs migrants – plus de 5% – sont l’Europe orientale, l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, et l’Asie centrale et occidentale. A l’inverse, l’Afrique du Nord accueille moins de 1% des travailleurs migrants.

Besoin de données exhaustives

Les auteurs soulignent aussi l’importance de rassembler davantage de données statistiques exhaustives et harmonisées sur les migrations, au niveau national, régional et mondial.

L’OIT prévoit de publier régulièrement des estimations mondiales concernant les travailleuses et les travailleurs migrants afin d’éclairer la prise de décision et de contribuer à la mise en œuvre du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulées.

Les migrations internationales de main-d’œuvre sont une priorité politique croissante et il convient de répondre équitablement aux intérêts des pays d’origine et des pays de destination, ainsi qu’aux intérêts des travailleurs migrants.

Pour être efficaces et respectueuses des normes internationales du travail, ces politiques doivent s’appuyer sur des données factuelles solides, y compris celles concernant le nombre de travailleurs migrants internationaux impliqués, leurs caractéristiques et leurs modalités d’emploi.

« C’est précisément en raison de cette exigence que la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail a récemment adopté des directives spécifiques sur la manière de mieux mesurer les migrations internationales de main-d’œuvre à l’échelle mondiale », souligne Rafael Diez de Medina, Directeur du département de statistique de l’OIT. « Nous sommes convaincus que grâce à cela, les pays produiront de meilleures données et que nous disposerons dès lors d’estimations mondiales plus précises ».