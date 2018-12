L’Assemblée générale souligne le rôle du sport comme facteur de développement durable

Dans cette résolution, les Etats membres se félicitent que la communauté internationale étudie et exploite, avec un intérêt croissant, le rôle que jouent le sport et l’activité physique dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et l’exercice des droits de l’homme.

Pour l’examen de cette question, l’Assemblée générale était saisie du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le renforcement du cadre mondial de promotion du sport au service du développement et de la paix.

Dans ce rapport, António Guterres propose d’actualiser le Plan d’action des Nations Unies sur cette question, en se fondant sur les contributions apportées par les États membres, les organismes des Nations Unies et d’autres parties prenantes.

Il y formule également des recommandations concernant les mesures à prendre pour renforcer les liens entre les politiques et pratiques existantes en matière de sport à l’échelle internationale, de façon à parvenir à une meilleure collaboration et à améliorer la cohérence de l’action.

Dans sa résolution, l’Assemblée générale demande aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations internationales et régionales d’intensifier la collaboration pour optimiser la contribution que le sport et l’activité physique peuvent apporter à la réalisation des objectifs de développement.

Elle demande aussi aux États membres de redoubler d’efforts pour combattre la corruption dans le sport.

Le Président du Comité international olympique CIO), Thomas Bach, a salué l’adoption de cette résolution par les Nations Unies, qui « réaffirme l’universalité du sport et son pouvoir unificateur dans la promotion de la paix, de l'éducation, de l'égalité des sexes et du développement durable en général ».