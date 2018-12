Le Directeur général de la FAO appelle à un changement radical de nos systèmes alimentaires

« La coexistence de la sous-alimentation, de l'obésité et de carences en micronutriments, ce que nous appelons le triple fardeau de la malnutrition, se répand et touche maintenant tous les pays du monde. La communauté internationale doit régler de manière urgente cette situation, en encourageant un changement radical de nos systèmes alimentaires », a déclaré José Graziano da Silva.

« Notre objectif Faim Zéro ne consiste pas seulement à nourrir les populations, il s'agit également de bien les nourrir en leur apportant les nutriments essentiels afin de mener une vie saine », a-t-il ajouté.

Le triple fardeau de la malnutrition se répand et touche maintenant tous les pays du monde - José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO

Prenant l'exemple de l'édition 2018 du rapport sur l'Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, José Graziano da Silva a indiqué que l'obésité affectait maintenant 672 millions de personnes et que le taux d'obésité avait augmenté plus rapidement en Afrique que dans toute autre région. Il a également souligné le fait que plus de deux milliards de personnes souffraient de carences en micronutriments à travers le monde.

Plusieurs événements l'année prochaine

Le Directeur général a également évoqué plusieurs événements importants qui auront lieu l'année prochaine, dont la Conférence sur la salubrité alimentaire, en février, à Addis Abeba, coorganisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et par l'Union africaine.

Il y a aura également la Conférence sur le commerce et la salubrité alimentaire à Genève, en avril, et la Conférence sur la revitalisation des zones rurales au mois de mai, à Beijing.

La FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) accueilleront une conférence en mai qui lancera officiellement la Décennie de l'ONU dédiée à l'agriculture familiale (2019-2028).

José Graziano da Silva a également annoncé la création d'un bureau dédié à la Coopération Sud-Sud et triangulaire afin de renforcer le potentiel de la coopération Sud-Sud et de stimuler la sécurité alimentaire et le développement rural.

Il a également souligné les récentes réussites de la FAO, notamment le tout premier Symposium international sur l'innovation agricole pour les agriculteurs familiaux qui a permis d'élaborer des recommandations visant à mieux orienter le travail de la FAO en faveur de l'innovation, en prêtant particulièrement attention à la création d'emplois pour les jeunes.

Parité des sexes et équilibre géographique

« La FAO a également réalisé des progrès remarquables en matière de parité des sexes au niveau du personnel », a précisé le Directeur général de la FAO, avec plus de 43% des positions professionnelles à présent occupées par des femmes.

« Les femmes n'ont jamais été aussi bien représentées ces dix dernières années », a souligné José Graziano da Silva.

Concernant la représentation géographique au sein du personnel de la FAO, le Directeur général a annoncé que le nombre de pays non-représentés avait diminué, passant de 17 à 14, grâce notamment aux récentes nominations en provenance du Timor Leste, de Belize et de Saint-Christophe-et-Niévès, et que le pourcentage de pays équitablement représentés était maintenant de 87,6%.

Une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée mondiale des sols 2018 et d'autres manifestations destinées à souligner le travail de la FAO aux côtés de la Belgique, de la Suède et du Fonds fiduciaire de solidarité africain feront partie des événements parallèles qui jalonneront cette session du Conseil.

Le Conseil de la FAO gère les affaires administratives et financières entre les réunions bisannuelles de la Conférence de la FAO. Cette 160ème session est la dernière de José Graziano da Silva avant la fin de son mandat, qui s'achève en juillet prochain.