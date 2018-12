COP24 : la réunion la plus importante sur le climat depuis l’Accord de Paris (ONU)

Le lieu est symbolique. C’est sur l’emplacement d’une ancienne mine de charbon que la conférence de l’ONU sur le climat (COP24) a officiellement ouvert ses portes lundi à Katowice. Tout un symbole pour la capitale de la Silésie, région industrielle du sud de la Pologne.

« Katowice est depuis lors devenue l’une des villes les plus écologiques de la Pologne », a souligné le Président polonais Andrzej Duda lors du lancement de la COP24. Le chef d’Etat, dont le pays préside la COP24, a cependant rappelé l’urgence de la situation climatique à l'échelle mondiale. « Il n’y a plus de temps à perdre », a-t-il dit.

Le Pdt de la Pologne @AndrzejDuda ouverture #COP24:«La conf. de l’@ONU_fr sur le #ChangementClimatique se passe à l’emplacement exact d’une ancienne mine de charbon. Katowice est pourtant l’1 des villes les +écologiques de Pologne. C’est hautement symbolique.» #AccordDeParis pic.twitter.com/iVCyemHk3j — ONU Climat (@CCNUCC) December 3, 2018

Du 2 au 14 décembre, les 197 Etats parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) doivent adopter des directives pour mettre en œuvre l’Accord de Paris conclu en 2015.

Il y a trois ans, dans la capitale française, les pays ont convenu collectivement de maintenir la hausse de la température mondiale à moins de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels et, si possible, de la limiter à 1,5 °C. Maintenant, en Pologne, ils doivent se mettre d’accord sur la manière dont ils vont y parvenir collectivement.

« Nous ne pouvons pas échouer à Katowice », a déclaré d’emblée le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, aux plus de 150 dirigeants mondiaux présents à la COP24 aux côtés de représentants d’ONG, du secteur privé et d’organisations internationales.

Le chef de l'@ONU_fr @antonioguterres à l'ouverture de la #COP24: "Notre travail ici à Katowice est de finaliser le Programme de travail de l'#AccordDeParis - le règlement de mise en œuvre. Je rappelle à toutes les Parties qu'il s'agit d'une date limite que vous vous êtes fixée." pic.twitter.com/a8t1Lh2TvW — ONU Climat (@CCNUCC) December 3, 2018

« Cette réunion est la plus importante sur le changement climatique depuis la signature de l’Accord de Paris », a affirmé le chef de l’ONU, soulignant que la situation est « intenable ».

Le Secrétaire général a prévenu les délégués que les engagements pris à Paris en 2015 ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de l’accord et les a appelés à consentir plus d’efforts dans lutte contre le changement climatique et à se concentrer sur quatre domaines clés.

Face au changement climatique, les solutions pourtant existent, a pour sa part rappelé la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies. « Si nous voyons le changement climatique détruire des pays entiers et que nous savons que nous avons la technologie pour l’arrêter, qu'est-ce qui nous empêche de prendre les mesures nécessaires ? », a ainsi demandé Maria Fernanda Espinosa aux Etats membres.