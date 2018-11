Yémen : un tiers des écoles fermées et plus de 60.000 enfants non scolarisés à Hodeïda

Au Yémen, « plus de 60.000 garçons et filles ne sont pas scolarisés à cause des combats dans et autour de la ville portuaire de Hodeïda ». Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, la Représentante de l’UNICEF au Yémen a indiqué que dans les zones les plus touchées de Hodeïda, « seul un élève sur trois est en mesure de poursuivre ses études et moins d’un quart des enseignants est présent à l’école ».