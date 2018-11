PrenezPlace : des millions de citoyens du monde feront entendre leur voix à la Conférence de l'ONU sur le climat

Cette initiative conjugue technologie numérique, sondages et participation active de défenseurs de la cause climatique, comme le naturaliste britannique et écrivain britannique David Attenborough, pour faire passer des messages sur la nécessité d'agir contre le changement climatique et d'impliquer les gens dans ce mouvement d’action en faveur du climat.

Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme dans un récent rapport, avertissant que le monde se dirige vers un réchauffement de la planète de plus de 3°C.

A Katowice, en Pologne, les gouvernements se préparent à finaliser les lignes directrices de mise en œuvre de l'Accord de Paris signé en 2015 et à discuter des moyens d'accroître leurs ambitions afin que ses objectifs puissent être atteints.

David Attenborough, qui prononcera le discours de l’initiative Une Place pour tous lors de la Conférence (COP24), sur la base des contributions recueillies dans le cadre des préparatifs de la conférence, a souligné qu'il s'agissait d'une occasion majeure d'intensifier l'action climatique à tous les niveaux de la société.

« Nous savons tous que le changement climatique est un problème mondial qui exige une solution mondiale. C'est l'occasion pour des personnes du monde entier, quelles que soient leur nationalité ou leur situation, de prendre part au débat le plus important de ce siècle : l'action sans précédent nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Je vous encourage tous à prendre place, et à faire entendre votre voix, afin que ce Discours pour tous soit vraiment une combinaison de points de vue des quatre coins du monde », a-t-il dit.

Des actes quotidiens pour lutter contre le changement climatique

David Attenborough s'adressera à la plénière de la COP24 avec des histoires sur le changement climatique provenant du monde entier, via les médias sociaux. Cette allocution déclenchera également le lancement du Facebook Messenger ActNow.bot sur le compte principal Facebook des Nations Unies.

ActNow.bot permettra aux gens de comprendre plus facilement les mesures qu'ils peuvent personnellement mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. ActNow.bot préconisera des actes quotidiens - comme prendre les transports publics et manger moins de viande - et suivra le nombre d'actions pour souligner l'impact que l'action collective peut avoir.

Le concept d’Une Place pour tous est soutenu par la présidence polonaise de la COP24. « La présidence de la COP24 encourage l'ouverture, l'écoute et la participation totale de la société civile dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique », a dit Michal Kurtyka, Secrétaire d'État polonais et président de la COP24.

David Attenborough lancera la campagne avec une vidéo invitant le public à partager ses réflexions sur le changement climatique. Au cours des deux prochaines semaines, des milliers de personnes influentes, d’un peu partout dans le monde, répondront également à des sondages et utiliseront le hashtag #PrenezPlace sur les réseaux sociaux, afin que soient recueillies leurs expériences et opinions.

Selon Alison Smale, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies à la communication mondiale, « les gens ont besoin d'être responsabilisés dans leur propre vie pour être le changement dont nous avons besoin pour un monde durable ». « Nous accueillons favorablement l'utilisation d'une technologie de pointe pour aider chacun, dans le monde, à réduire ses émissions grâce à Actnow.bot », a-t-elle ajouté.