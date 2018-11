L’Espagnol Miguel Moratinos nommé Haut-Représentant de l’Alliance des civilisations

« En ces temps troublés, l’Alliance est une plate-forme unique et inclusive qui permet aux États membres, au secteur privé, aux jeunes, à la société civile et aux médias d’échanger leurs points de vue et de s’engager dans un dialogue et de nouveaux partenariats », a dit M. Guterres lors d’une réunion mardi à New York.

M. Moratinos succède au Qatarien Nassir Abdulaziz al-Nasser, à qui le Secrétaire général a exprimé sa gratitude pour sa vision et son leadership visant à renforcer le dialogue avec les parties prenantes et à renforcer le travail et les objectifs de l'Alliance. M. Nassir Abdulaziz a occupé ce poste pendant six ans.

M. Moratinos a été ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération (2004-2010). Il a aussi été Représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient (1996-2003), chargé de promouvoir les accords de paix et de mener des actions au nom de l'Union européenne en vue de promouvoir le dialogue israélo-arabe.

Photo PNUE Erik Solheim, Directeur exécutif d'ONU Environnement.

Démission du chef d’ONU Environnement

Par ailleurs, le Secrétaire général a accepté la démission d'Erik Solheim, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), appelé aussi ONU Environnement. La démission de M. Solheim prendra effet le jeudi 22 novembre.

La Directrice exécutive adjointe du PNUE, Joyce Msuya, de la Tanzanie, sera nommée Directrice exécutive par intérim, tandis que le Secrétaire général lancera une procédure de recrutement, en consultation avec les États membres, pour trouver un successeur à M. Solheim.