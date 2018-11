Les toilettes : un droit humain dont ne disposent pas 4,5 milliards de personnes dans le monde (ONU)

4,5 milliards de personnes dans le monde - près des deux tiers de l’humanité - n’ont pas accès à des toilettes sûres et 892 millions de personnes défèquent en plein air.

Une situation lourde de conséquences sur l’environnement « qui devient alors un gigantesque égout », a prévenu ONU-Eau qui coordonne les efforts des entités des Nations Unies et des autres organisations internationales sur les questions ayant attrait à l’eau et à l’assainissement.

« Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre d’ici 2030 l’objectif de développement durable 6 : garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable », a alerté ONU Eau.

L’ONU estime que 80% de toutes les eaux usées se retrouvent dans la nature sans être traitées. Et à l’impact environnemental, s’ajoute l’impact sanitaire. Selon ONU Eau, environ 1,8 milliard de personnes dans le monde boivent une eau susceptible d’être contaminée par des excréments et risquent de tomber gravement malades.

L’absence de toilettes affectent particulièrement les enfants et a des conséquences néfastes pour leur bien-être, leur éducation et leur avenir. Une école sur cinq dans le monde ne dispose pas du tout de toilettes et 900 millions d’écoliers n’ont aucun endroit où se laver les mains.

A l’occasion de la Journée mondiale des toilettes, les Nations Unies rappellent que chaque individu a le droit d’avoir accès aux toilettes, quel que soit le lieu où il se trouve. Un droit qui fait partie des 17 Objectifs de développement durable que les Etats membres de l’ONU se sont engagés à réaliser d’ici 2030.