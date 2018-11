L’UNESCO célèbre la Journée mondiale de la philosophie

Instituée en 2005 par l’UNESCO, la Journée mondiale de la philosophie est célébrée chaque année le troisième jeudi du mois de novembre. Cette année, des institutions, des philosophes et des artistes se sont associés à l’UNESCO pour célébrer cette Journée, notamment Barbara Cassin, première femme philosophe élue à l'Académie française, a précisé l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Fort du succès de la Nuit de la philosophie, qui s'est tenue pour la première fois à l'UNESCO il y a deux ans, cet événement nocturne permet une rencontre entre la philosophie, l'art et le grand public. L'événement réunira 48 philosophes du monde entier, ainsi que 12 artistes. L'amour sera l'un des thèmes de la nuit dans une reconstitution contemporaine du Banquet de Platon.

D'autres événements importants se déroulent cette semaine à l'UNESCO à Paris, notamment la 17e Conférence internationale sur les nouvelles pratiques philosophiques. La Journée mondiale de la philosophie est marquée par des manifestations dans le monde entier, notamment la 11e édition de la Ciudad de las Ideas [La Ville des idées] organisée par Andrés Roemer, Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, en partenariat avec l'UNESCO, à Puebla, Mexique.

Le terme « philosophie » vient du grec et se traduit littéralement par « l’amour de la sagesse ». Si l’on devait décrire la philosophie, on pourrait dire qu’il s’agit d’un ensemble de réflexions critiques et argumentées concernant le monde et la place que nous y occupons.

La philosophie fournit la base conceptuelle des principes et des valeurs dont dépend la paix mondiale : la démocratie, les droits de l'homme, la justice et l'égalité. En outre, la philosophie contribue à consolider les véritables fondements de la coexistence pacifique et de la tolérance.

En proclamant la Journée mondiale de la philosophie, l'UNESCO souligne l'importance de cette discipline, surtout pour les jeunes — « la philosophie est une discipline qui encourage la pensée critique et indépendante, à même d’œuvrer pour une meilleure compréhension du monde et de promouvoir la tolérance et la paix ».