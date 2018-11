Le diabète, une maladie qui concerne chaque famille (OMS)

Plus deLe nombre de cas de cette maladie chronique a quadruplé depuis 1990, passant de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. Si la tendance actuelle persiste, sa prévalence va augmenter, avertit l’OMS.

Le diabète survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. La maladie est responsable de décès prématurés, de cécité, d’insuffisance rénale, de crises cardiaques, d’attaques cérébrales et d’amputations de membres inférieurs.

Les complications liées au diabète peuvent être évitées ou retardées avec des médicaments, un dépistage régulier et un traitement du diabète.

L’OMS signale qu’au-delà du fardeau économique qu’il représente pour le secteur de la santé et l’économie nationale, le diabète pèse lourdement sur les diabétiques et leurs familles, suite aux pertes de revenu familial liée à une invalidité ou à un décès prématuré.

Les dépenses en médicaments et en traitements constituent une source majeure, voir « catastrophique », de dépense pour les ménages des diabétiques, selon l’agence onusienne pour la santé.

Le prix des médicaments et des soins est « très disproportionné » par rapport à leurs bienfaits pour la santé et l’usage de médicaments sous brevet est en augmentation malgré l’existence de formules génériques.

L’OMS appelle patients et décideurs à suivre leurs directives et à contrôler la glycémie avec des médicaments génériques et de l'insuline humaine.

La campagne de la Journée mondiale du diabète 2018 encourage la couverture universelle en santé à des prix abordables et un accès équitable à la gestion du diabète, notamment en améliorant les connaissances et la capacité des personnes atteintes de diabète et de leurs familles à prendre en charge leurs propres soins, afin de réduire les difficultés économiques qu’entraine le diabète.