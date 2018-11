Iraq : deux ans après la défaite de Daech, 1,9 million de personnes restent toujours déplacées (ONU)

Devant le Conseil de sécurité, M. Kubis est revenu sur la formation du nouveau gouvernement en Iraq, un processus qui n’a pas été sans controverse. Les différences ont toutefois porté sur des questions d’ordre politique et non sectaire, a dit le Représentant spécial du Secrétaire général. Il a salué la passation de pouvoir « pacifique et exemplaire » entre Haider al-Abadi et Adel Abdul Mahdi au poste de Premier ministre.

Le programme du nouveau gouvernement, qui prend en compte les recommandations formulées par l’ONU, répond aux besoins du peuple iraquien, a dit M. Kubis, qui est également le chef de la Mission des Nations Unies en Iraq (MANUI). Le principal objectif du nouveau cabinet ministériel iraquien est de sortir du contexte de crise pour passer au stade d’un développement durable.

La lutte contre la corruption, l’amélioration du quotidien des Iraquiens - avec notamment la création d’emplois pour les jeunes - la reconstruction des zones libérées et le retour des personnes déplacées sont les priorités clés du gouvernement.

Deux ans après la défaite de Daech, plus de 1,9 millions d’Iraquiens sont toujours déplacés. Le retour des civils dans les zones libérées est retardé par le déminage nécessaire.

Garantir une sécurité durable en Iraq reste le principal défi du nouveau gouvernement. Pour sa part, la MANUI poursuit son plaidoyer pour la justice et la reddition des comptes pour les crimes reconnus comme tels par la communauté internationale.

C’était la dernière intervention de Jan Kubis devant le Conseil de sécurité en qualité de Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Iraq. Après trois ans et neuf mois à la tête de la MANUI, le Slovaque cède sa place à la Néerlandaise Jeanine Hennis-Plasschaert.